遭柯文哲爆關說特權疫苗 高嘉瑜召開記者會澄清

北市診所日前爆出特權疫苗施打爭議，今(19日)下午公布調查結果，政風處長沈鳳樑透露，5月30日有「某中央級民意代表」向衛生局長轉達小禾馨想要疫苗的要求，後即獲配85瓶疫苗；台北市長柯文哲隨後則爆這位民代身份，「我看報告寫高嘉瑜，不過，相信她有她說法」。高嘉瑜今下午現身說明，只是轉達診所需求，這樣被點名有點嚇到，但她未施壓、且當時衛生局不到十分鐘即正面回應，所以她本來很開心，哪想到變這樣。

高嘉瑜指出，禾馨診所在5月底打電話到立法院辦公室，表達希望爭取疫苗，有鑑於該診所一年接生7000多名新生兒，占台北市的三分之一，因此她打電話給台北市衛生局長黃世傑轉達診所的訴求，黃世傑短短不到十分鐘就回覆沒問題，沒接收到衛生局表達有困難的說法。

高嘉瑜強調，單純是協助診所表達為照顧孕婦新生兒及醫護人員，希望能盡快取得疫苗，就這麼簡單，整個過程都有對話紀錄，且禾馨診所強調把疫苗用在一到三類醫事人員施打，一切符合規定。

對於被北市府點名協助診所關說取得疫苗，高嘉瑜說，個人感到非常驚訝，畢竟很多醫院跟診所都有相同訴求，她只是協助轉達，拜託衛生局協助，完全沒有施壓，她哪有能力施壓誰，況且整件事她連壓都沒壓。被問及如何看待被冠上「關說」字眼，高嘉瑜說，「我覺得說是關說，這帽子有點大，身為民意代表職責，很多需要求助溝通，如果衛生局說沒辦法，也會轉達給選民，但他們說沒問題，也很樂意協助，有點訝異，如果這件事衛生局一開始說不行，我們當然愛莫能助，有點被突襲得感覺」。

近期高嘉瑜及禾馨診所對於北市府防疫政策有諸多批評，是否因此引發北市府挾怨報復？高嘉瑜說，相信大家都是善意出發點在做事情，沒想到事後演變成今天局面，有點不知道該說什麼，協助陳情事情非常多，從頭到尾不覺得這件事有什麼問題。針對被柯文哲點名，高說，「我真的好久沒看到柯市長，代表感情已經不如以往，突然點出我名字，真的有點嚇到，但人就是這樣，可能這件事他也覺得沒什麼不能對外講的事情，我也覺得沒什麼見不得人的事情」。

高嘉瑜重申，整件事情單純是站在保護醫護、孕婦及新生兒立場，出發點非常正當，且沒有施壓衛生局要這樣做，沒有見不得人，更沒有關說的事情，相較好心肝診所給志工施打疫苗，這是比較被質疑的問題。