台中市19日新增1名本土確診案例，衛生局長曾梓展說明，案13994為東區42歲女性，在自家家族經營的「自由小火鍋」工作，接觸者包括3名同住家人與13名親友，已匡列居家隔離與採檢，同時針對足跡史全面清消。

台中市政府19日下午召開台中市疫情指揮中心記者會，曾梓展表示，案13994自5月16日之後便無上班，6月12日曾至店內一樓協助網購交貨，13日曾至全聯台中樂業店購物，並於當日開始出現不適症狀，由於症狀持續未緩解，18日至醫院採檢陽性確診，目前感染源待釐清。