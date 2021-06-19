聯準會（Fed）官員釋出提前升息的「鷹派」訊息，拖累周五（18日）道瓊指數重挫超過500點，而費城半導體指數更重挫逾2.4%，台積電ADR也狂殺近3%，聯電ADR暴跌近5%。由於周五台股的台積電股價下跌0.5%、收在603元，預期下周一股價恐失守6字頭。

聯準會周三公布利率決策會議結果，大幅調高通膨預期，預計維持當前利率水準至2022年，估計至2023年底可能升息2次。但周五美股盤前，一向立場「偏鴿」的聖路易斯聯準銀行總裁James Bullard透露提前升息的「鷹派」訊息，他表示，隨著經濟改善、通膨升溫，預期 Fed將在明年底首次升息。

Bullard的這番說法推升恐慌指數狂飆16%，觸及5月21日以來的最高點，10年期美債殖利率收在1.44%，反映市場對長期經濟成長的樂觀情緒降溫，吸引資金流入債市避險。高盛認為，聯準會提早拋出鷹派訊號，投資人解讀為美國經濟擴張在疫情後可能放緩。

市場評估聯準會對緊縮貨幣政策的訊息，周五美股四大指數全面收黑，道瓊指數終場下跌533點（或1.58%），收在33290點，連續第5個交易日下跌；標普500指數下跌55點（或1.31%），收在4166點；那斯達克指數下跌130點（或0.92%），收在14030點；費城半導體指數下跌78點，（或2.44%），收在3152點。

累計本周，道瓊、標普、納指分別下跌3.45%、1.91%和0.28%。標普500終結連續3周漲勢，為2月26日以來單周最大跌幅；納指則結束連續4周漲勢。

在個股部分，費半成分股成為重災區，英特爾大跌2.64%；應用材料暴跌 4.43%；美光狂瀉4.58%；高通挫跌1.74%。影響所及，台積電ADR重挫2.80%；聯電ADR狂殺4.98%。

ThinkMarkets分析師Fawad Razaqzada表示，美股出現獲利回吐賣壓並不令人意外，畢竟美股創下歷史新高，早已超越經濟復甦的表現，當前市場重新定價，因為Fed逐步改變其貨幣政策立場，股市拋售潮即將到來。

不過對沖基金經理David Tepper仍看好美股後市，他認為，Fed雖然加快升息時間表，但股票市場並不看淡，當Fed正式開始縮減購債，也代表美國經濟真正處於穩健狀態。