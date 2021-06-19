假網拍詐騙的被害人通常是買家，但警方發現從上個月起，有歹徒扮演買家、客服等角色，向蝦皮賣家傳送QR code誆稱需驗證，誘騙賣家刷卡支付費用，導致賣家事後被盜刷還被停權，警方初估已有多人被害。

北市一名30歲蝦皮女賣家，經常會刊登一些物品出售，日前她在自己的商品頁聊天室接到一名買家留言，表示欲購買一件衣服卻無法下標，另外還收到一個QR code，不清楚是什麼功用，所以請女賣家確認。

女賣家發現買方所轉傳的QR code旁邊有附註說明，表示現在蝦皮規定賣家必須經過驗證，才可進行交易，女賣家不疑有他，立即用手機掃描QR code，連結到一個蝦皮「客服網頁」。

客服告知女賣家，現在平台有新的驗證機制，並附上「驗證網址」連結，表示賣家必須繳納5000元進行「賣場驗證」，等驗證通過才可與買家進行交易，繳納的錢等驗證通過後會返還，請她無須憂心。

女賣家點進連結，網頁竟顯示「信用卡授權」畫面，她雖然心中存疑，但為了趕快通過驗證，仍輸入了卡號資訊，並將收到的銀行授權碼轉知客服。不料，此時買家又傳送了一張網頁截圖，表示自己的行動支付帳戶被凍結了2萬2800元，還是無法購買，女賣家趕緊再次詢問客服，客服聲稱是因為「系統安全性」的問題，買家的2萬2800元是凍結在她的賣場當中，只要賣場通過驗證，即可協助解凍。

不久，女賣家竟收到銀行的刷卡通知簡訊，顯示刷卡2萬2800元，她趕緊再次詢問客服，客服則以驗證完成後會連同繳納的驗證費用5000元一併退還為由，請她先登出帳號，等客服作業完成，再重新登入即可。

但女賣家登出之後，發現賣場帳號遭到停權，再也無法登入，更誇張的是，還陸續收到7筆刷卡簡訊，所幸銀行主動察覺消費狀況有異立即停卡，才沒有造成更大的損失；她再查詢信用卡交易紀錄，赫然發現為了驗證賣場總共刷卡2萬7800元竟都是購買遊戲點數，才驚覺買家與客服根本是詐騙集團。

警方表示，疫情高峰期間網購正夯，如今賣家也要慎防遇到偽裝成買家的詐騙集團，利用假客服網頁騙取信任，或謊稱賣場遭到凍結需要升級權限進行解凍，而在尚未查證所謂客服網頁真實性的情況下，誤將信用卡等個人資訊傳送他人，導致被詐騙集團盜刷。

刑事局呼籲，凡是在網路上收到不明QR code，或不明網址連結，請務必提高警覺，切勿將個人帳戶、信用卡卡號、安全碼、授權碼等資訊交予他人，如有網拍交易過程中有疑問，應自行聯繫網拍平台客服管道，勿直接點選他人傳送之連結，以免誤入詐騙集團所設下的陷阱。

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