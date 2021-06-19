曾為名導演鈕承澤性侵案辯護的美女律師杜孟真指控，她自2020年9月至2021年2月止，被張姓女鄰居飼養的寵物犬，不定期狂吠聲吵了5個月以上，造成她身心痛苦不堪，除了要求張女不得在住處飼犬隻之外，自己還花費近16萬元裝置隔音設備，花了至少60小時蒐證後，對張女提告求償237萬元，其中包括150萬元精神撫慰金。

張女挨告後表示，她飼養犬隻並無違反公寓大廈管理法，杜女也無法提供錄音證明她的愛犬吠叫聲有吵到鄰居，且自2020年9月就給愛犬戴嘴套，有可能是杜女對聲音比較敏感，認為杜女請求無效。此外，犬隻的吠聲屬突發狀況，應是輕微且短暫的情況，認為杜女求償150萬撫慰金過高。

法官審理時，勘驗杜女平日、假日全天候錄下的犬隻錄音檔及影片，確定張女飼養的犬隻確實有持續吠叫情形，因是小型犬，叫聲相當尖銳，確實侵害到杜女的安寧。另在社區保全的值勤紀錄，也發現其他住戶反應，張女的犬隻吠叫聲，已超越一般人所能容忍的程度，曾於2020年11月間因此被警方裁罰2000元。

法官審酌認為，張女任職某建商年收入逾100萬元，最後判決張女應賠償45萬2027元，但不得飼養犬隻一事則予以駁回。