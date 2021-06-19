三民二警分局陽明派出所警員黃識頻、陳佩澤巡邏經過，隨即停下來關心該名視障長輩，攙扶他到一旁長椅休息。（柯宗緯翻攝）

高雄60多歲林姓視障男子，日前在正義公園步履蹣跚似在找尋什麼，三民二警分局陽明派出所警員黃識頻、陳佩澤巡邏經過，隨即停下來關心該名長輩，攙扶他到一旁長椅休息。林男表示在等友人到來，警方在遠處等待，看見男子被友人接走，才安心離開。

林姓男子透露，自己與朋友約好要在公園接他，因本身為視障人士，且對該地不熟稔，員警見其差點因地面高低起伏落差而跌倒，即時伸出援手。

警員陳佩澤見林姓男子距離友人到達還有段時間，遂提議先行將林姓男子攙扶到公園長椅休息，但林姓男子堅持要靠自己的力量解決問題、不依靠旁人的協助。

警員陳佩澤表示，希望能陪同林姓男子找到休息的地方，以不打擾男子的行走方式，但至少能陪伴在其左右，預防突發狀況，林姓男子感恩警察的貼心舉動，同意警員陳佩澤在男子身旁側護抵達公園長椅。

林男說，不希望耽誤員警執勤時間，要自己等待友人到來，並不斷向員警道謝。兩名員警尊重男子的意思，遂騎乘機車等待在遠處等待，親眼見男子友人將男子接走才安心離開。

警方表示，在民眾無助之際，員警主動關懷民眾，展現積極為民服務的精神，提高民眾對警察機關的信賴表彰，路過民眾均大讚警方熱心助人。