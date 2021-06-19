知名肝病診所「好心肝」日前被爆給政商界、媒體界高層打特權疫苗，對於是否公布名單，台北市長柯文哲認為，社會有偷窺狂，將按照法律執行。

經政風處1周調查，懲處名單指出，衛生局長黃世傑、疾管科長余燦華、蔡專員、吳股長涉有行政違失，除黃世傑為政務人員，不適用公務人員考績法，將另行檢討外，其餘3人將交由該機關考績會檢討行政責任。

台北市長柯文哲。（台北市政府提供）

黃世傑也自認督導不周，向柯文哲口頭請辭，柯文哲表示，衛生局長還是有督導責任，政務官有政治責任，現在疫情仍緊急，要怎處理等疫情過後再談。

針對是否公布好心肝施打名單，柯文哲表示，也許社會有偷窺狂很好奇，但文明國家照法律來做，個資有個資的保護，名單都有交給地檢處。

柯文哲指出，目前按照名單調查，至少要依據「不像志工」的名單來做裁處，所以我們拿名單是要做調查跟裁處之用。

柯文哲強調，至於是否公布名單，就要按照國家法律，個資保護法做到什麼程度，我們就按照法律執行。