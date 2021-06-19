大陸央視新聞19日報導，廣州市衛健委副主任陳斌表示，廣州全力推進疫苗接種，截至18日24時，全市累計接種新冠病毒疫苗1667.7萬劑、1074.8萬人，其中591.2萬人已完成全程接種。19日起，廣州將集中3天，為超過35天未接種第二劑次疫苗的居民集中預約登記。此外，廣州將對解除封控區域人員，進行健康監測。

陳斌說，廣州市將集中在6月19日、20日、21日，為超過35天未接種第二劑次的居民專門開放預約登記，之後再對符合第二劑次接種條件的其他人有序開放預約登記。計畫在6月30日前，重點安排6月9日前已接種第一劑次的市民，完成第二劑次的接種。7月1日後，包括第一劑次接種的市民均可全面預約安排。

為了進一步暢通預約管道，原來即時預約排號已改為上網預約預錄資訊，系統根據第一針接種時間，自動安排號源，並發送短簡訊通知。同時，分區分時段預約，將整體排隊預約改為系統每天為各區分別開放預約時間段進行。

具體安排是，每日上午8時至12時是天河、白雲，12時至16時是海珠、番禺、增城，16時至20時是越秀、荔灣、花都、南沙、從化。每天的20時至次日8時系統維護，無法登錄。

央視新聞報導，廣州市最近按照分級分類原則，正陸續有序解除部分區域的封閉、封控管理措施。作為重要口岸城市，廣州「外防輸入」任務極為艱鉅，「內防反彈」更加不容絲毫大意。

陳斌表示，近日廣州市陸續出現零星散發病例，雖然這些病例均在集中隔離酒店發現，但集中隔離前在封閉封控管理區有著活動史，可能仍然存在潛在的密接者，仍然存在一定的社區傳播風險。

陳斌通報，這幾天其他城市還發現了集中隔離超過14天之後被確診的病例。這些情況都提示，目前解除封閉封控管理和調整防控措施的區域仍不能完全放開，仍需要進行必要的管控。在此期間，將對區域內的人員，繼續進行一段時間的健康監測，並適時安排核酸檢測，以最大程度消除可能的傳播感染風險，防止疫情反彈。