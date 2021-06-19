台中市一名業者違法收受廢棄物堆置道路影響交通，環保局配合警方執行強制清除。（台中市府提供／盧金足台中傳真）

台中市大甲區文曲路張姓業者違法收受廢棄物，並將該物及其它物品堆置於道路形成路霸，嚴重影響民眾通行權利，環保局多次稽查、處分、強制清除，業者仍拒絕配合及改善，檢警將張姓違法業者拘提法辦，嚴懲不法行為，環保局配合警方執行扣留機具及強制代清除占用道路廢棄物。

環保局表示，該名業者違法收受廢棄物堆置道路影響交通，多次配合警方執行強制清除。為避免業者繼續從事不法行為及維護民眾通行安全，張姓業者已遭檢警拘提，環保局配合警方執行扣留機具及占用道路強制代清除作業。

為有效查緝環保犯罪，台中市政府在台中地檢署的全力支持與肯定下，2016年2月由檢、警、環三方共同成立「檢警環查緝環保犯罪聯合小組」，建置通報資訊系統，進行指揮辦案、犯罪偵查、現場稽查、汙染追查等工作。

環保局呼籲，業者勿心存僥倖以身試法，如涉及違反廢棄物清理法行政刑責，可處1年以上5年以下有期徒刑，並可併科1500萬元以下罰金。另除非法清理業者須面對行政刑責外，檢警環機關將調查廢棄物來源，產出源除將處6000元以上、300萬元以下罰鍰外，並應負連帶清理及環境改善責任。