知名肝病診所「好心肝」日前被爆給政商界、媒體界高層打特權疫苗。台北市長柯文哲今(19)日就此提出報告，其中，柯突指有某位民代向台北市衛生局長提出配發某診所疫苗要求，而這位民代正是民進黨立委高嘉瑜。消息傳出後，不少網友立即湧入她的臉書留言砲轟，甚至還有網友直言要退讚。

柯文哲在記者會上表示，調查報告看起來，有外面民代跟局長講，局長轉給專員，專員交代股長，為何轉來轉去，但每人有每人說法，每人自己要去面對。被問及民代是誰？柯文哲說，「我看報告寫高嘉瑜，不過，相信她有她說法，我也不預設立場，為何打電話給衛生局，一定是選民請託，但是我倒也不用替誰解釋，每人要怎解釋行為，要自己處理」。

高嘉瑜遭柯文哲爆料關說疫苗後，許多網友紛紛在她臉書上留言批評，「沒看過如此厚臉皮、關說還能嬉皮笑臉」、「你就是那個上下其手的」、「真的太令人失望了」、「孕婦不再這次施打名單，講多了都是硬凹」、「才在批特權疫苗，今爆關說，您怎麼看？？？」、「關說的最新說詞，其實是（選民服務），以後民代最常會說的一件事，我是選民服務」、「不是關說，只是用力關心。謝謝指教，來點歌囉」。

更有網友留言表示，「退讚了」、「搞了半天原來是你 已退讚 慢走不送 回去你民進黨取暖吧」、「退讚前送你這張圖」、「我太失望了 我退訂了.........」。

此外，也有網友針對高嘉瑜昨日在立法院與民進黨黨團一同投票封殺公開3+11會議紀錄等提案的舉動，留言批評高嘉瑜，「假如今天執政黨不是民進黨，委員還會投反對嗎？」、「對於委員反對公開3+11會議記錄和EUA過程公開感到非常失望」、「原本我超喜歡你，萊豬扣分…3+11反對公開又扣分，良心呢？人民的難過的聲音你都聽不見了嗎？」