台南市一名人夫外遇，甚至於2020年8月間與小三共同駕車出遊4天3夜，人妻還發現，丈夫更於同年9月間與小三穿情侶裝同遊，並將彼此的名字中的一字刺在左邊肩膀上，人妻不甘被辜負憤而提告求償。台南地院審結，判2人須連帶賠償80萬元。可上訴。

判決書指出，人妻主張與人夫仍有夫妻關係，但小三卻在明知人夫已婚的情況下，仍選擇交往發展出婚外情，不僅經常通話與視訊，還於2020年8月31日間駕車出遊4天3夜，在姦情曝光後，人夫也曾承諾不會再與小三有來往，但人夫仍斷不了與小三的情誼，再度被她發現同遊。

人妻控訴，丈夫於同年9月寄存證信函向她要求離婚，兩人於同月24日協議分居，但婚姻仍存續，然而，丈夫與小三卻於同月30日穿著情侶裝前往賣場用餐，並於同年12月19日前往刺青店進行情侶刺青，將彼此的名字中的一個字，刻印在對方的左邊肩膀上，上述行動已導致人妻身心嚴重受創，憤而向2人提告，連帶求償200萬元。

人夫則反駁，人妻所提出的對話紀錄取得過程非法，已侵害他的隱私權，且人妻所提的刺青一事，所提交的證據為刺青店的照片，該照片並無顯示擁有該刺青的個人面部特徵，並無法認定他們就是影中人。

台南地院審理時，法官判定，人夫與小三在尚未與人妻離婚前，就有不正當男女關係，甚至出遊4天3夜、穿情侶裝、刺情侶刺青等，人妻均有提交相關證據佐證，兩人的關係逾越一般男女交往屬實，酌情後，判連帶賠償80萬元為合理。可上訴。