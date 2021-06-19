新竹縣19日新增3例確診案例都是長照機構住民，竹東c長照機構的80多歲老翁和老婦，被匡列隔離監控採檢，陽性確診，B機構80多歲老翁被匡列隔離，2次PCR採檢陰性，但發燒嘔吐就醫住院前第3次採檢陽性確診， 3人皆已收治醫院隔離病房。

縣長楊文科說明，竹東2家機構目前處置狀況，B機構有68人，包括住民51人和工作人員17人，目前確診17位住民和2位工作人員共19人，集中在機構2、3樓，剩下49名健康者包括34位住民和15位工作人員，有30位住民已遷往其他機構或醫院，4人安置原機構5樓乾淨區域。

C機構有住民41人和工作人員34人共75人，目前確診10位住民和7位工作人員，包括A區域4人、B區域1人、C區域12人。其餘58名健康者中的31位住民皆已遷往其他醫院。

楊文科指出，中央配發第一波13000劑疫苗，到19日上午為止，已施打11374劑，整體接種率為87.5％。其中87歲以上長者有4231人接種、機構住民及工作人員有3306人接種、洗腎腎友有853人接種，其餘是第一至三類的醫事及防疫人員。

為讓長者施打疫苗更有效率，縣府將視疫苗撥放和施打情況，滾動式調整接種年齡，並製發通知單。中央配發新竹縣的900劑莫德納疫苗，提供給尚未接種疫苗的第1、2、3類醫事及防疫人員預約接種，時間是22日，地點在湖口王爺壟運動公園大型施打站。