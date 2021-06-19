本土疫情嚴峻，中央疫情指揮中心每日下午2時準時召開記者會，由指揮官陳時中主持國內疫情最新狀況。不過，大家關注焦點除大多放在阿中部長身上外，關鍵時刻總會拿起麥克風，補充說明的疾管署副組長羅一鈞，近日也意外成為話題人物，連立委鄭運鵬都封他是「丈母娘最愛」，引發網友熱議，如今本人也出面回應了。

本月17日，立委鄭運鵬在臉書PO文，內容無厘頭提到「每天看指揮中心記者會，都會覺得羅一鈞是那種丈母娘們會喜歡的好女婿型高材生。」這席話一出，瞬間引來大票「羅粉」共鳴，紛紛留言「對，我們全家都好喜歡羅一鈞喔！」「他講什麼不重要，就是很棒」、「我也超喜歡」、「有羅副就推」，其中還有人丈母娘「超花心」，直呼「我覺得指揮中心那一整排的，都是丈母娘會喜歡的！好女婿、好老公、好爸爸。」

由於疫情記者會上，羅一鈞都默默坐在後方，必要時才會出面發聲，因此很多人對他格外好奇，連醫師沈政男都曾在臉書討論過羅一鈞，大讚他是建中數理資優，而且據說高中念2年就跳級考上台大醫學系，當年還是聯考榜首，十分了不起。

不僅如此，沈政男更分享自己對羅一鈞的觀察，認為他先赴馬拉威行醫2年，找到行醫志向，學成後致力幫助可憐國家，特別是愛滋病患，由此可見，羅一鈞屬於非典型醫科生。話鋒一轉，沈政男自問自答了起來，表示「後來，羅一鈞就當了公家的防疫醫師，並順便在台大看診，主治愛滋病患。他對病患很好，也編寫了教材，可說仁心仁術。既然如此，為什麼他不走念博士、升教授的路？以他那麼會念書，這些都不成問題。答案在這裡：他骨子裡就是一個文藝青年，而且是數理資優又悲天憫人的文藝青年。該怎麼說呢？這是一個最單純，卻也是一個最複雜的人。」

近來各方人士接連的討論，讓羅ㄧ鈞成為指揮中心底下吸睛人物，而且不只網友熱情響應，網紅「音地大帝」也在臉書高喊「我在此宣布以後每年的6月17號是世界羅一鈞日，617=羅一鈞。」並貼出Google搜尋「羅一鈞」關鍵字，跳出一堆「生日、家庭、未婚、年紀、單身」等相關資訊的截圖，顯見其近期的高人氣，無疑是疫情時代下當紅炸子雞。

至於羅一鈞本人對於人氣狂升有什麼看法？他坦承想回答「沒有回應」，但如果一定要回覆的話，其表示防疫期間大家都很緊張，有這樣的方式讓大家輕鬆一下沒什麼不好，謝謝大家討論我。不過話鋒一轉，羅一鈞還是希望民眾能回歸防疫本業，每天在記者會上提到的都是需要被了解跟知道的訊息，盼注意的是相關訊息而不是他本人。

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