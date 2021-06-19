對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，氣象局針對台灣東部、南部6縣市發布大雨特報。(氣象局提供)

對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，中央氣象局針對台灣東部、南部6縣市發布大雨特報，今(19)日嘉義、台南山區及高雄、屏東、花蓮、台東地區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風。

氣象局指出，今天仍受西南風持續影響，苗栗以南不定時有短暫陣雨或雷雨的機率，以南部地區降雨範圍廣，中部及苗栗地區有局部降雨，中南部地區易有短延時強降雨並有局部大雨發生的機率，至於北部及東半部則為多雲到晴，但午後需留意雷陣雨。