龍應台文化基金會思沙龍今天邀請中研院院士吳玉山主講「普丁的俄式民主和核子武器─俄羅斯的強國夢」，探討俄羅斯現象。（楊孟立傳真）

美俄峰會落幕，美國總統拜登稱「氣氛良好、正面」，俄國總統普丁則稱「有成果、​有建設性」，美俄關係會否好轉仍待觀察。不過中研院院士吳玉山認為，俄羅斯如果在外交政策上有所轉變，會形成對大陸的牽制，將會是北京不願意見到的發展。

龍應台文化基金會思沙龍今天邀請吳玉山主講「普丁的俄式民主和核子武器─俄羅斯的強國夢」，探討俄羅斯現象。

吳玉山說，美國有可能因為中國力量太強，因此去拉攏次要敵人，但是對拜登來講並不容易。因為對民主黨來講，俄國介入了美國大選，要一個民主黨總統跟普丁開誠布公談，這簡直是不可能的事。然而，在中國國力持續增長的背景下，也會對美國產生壓力，進而讓美國重新思考是否要跟俄國搞得這麼僵？

吳玉山表示，普丁也是戰略老手，不會只希望跟大陸站在同樣的戰略位置，普丁只要跟拜登見面，就會讓北京形成猜疑，其實他根本什麼都不需要談成。雖然美國還沒走到「拉俄打中」這一步，但如果真的朝這樣的局面發展，俄羅斯如果在外交政策上有所轉變，會形成對大陸的牽制，將會是北京不願意見到的發展。

針對普丁的行事作風，吳玉山認為，他在很多地方表現強勢，但他的強勢是為了彌補俄羅斯的底氣不夠。在今天的世界局勢下，俄羅只有在軍事、能源領域全球頂尖，如果還想要爭大國地位，普丁就必須在這塊領域盡情發揮，大膽使用既有的國力，讓大家感到俄羅斯的力量。

吳玉山指出，美俄中的三位領導人都很穩健，不過普丁的強勢未必是個性使然，而是俄羅斯的政治家今天若要帶領俄國可能就必須這樣做。事實上美中就是當前的世界兩強，底氣也足夠，可以好整以暇慢慢盤算。