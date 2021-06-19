晶圓代工龍頭台積電採購500萬劑BNT德國原廠疫苗進度備受關注，台積電今天表示，採購疫苗程序依法辦理，等到實際購買行為發生時，適用發布重大訊息相關規定。

行政院發言人羅秉成昨天表示，政府將發函授權台積電與鴻海創辦人郭台銘的永齡基金會，代表政府洽談購買各500萬劑BNT德國原廠疫苗，直接送抵台灣捐贈給政府。台積電證實疫苗購買正在努力中。

外界高度關注台積電採購疫苗進展，台積電今天下午接受中央社記者電訪指出，採購疫苗程序依法辦理，目前政府授權台積電代表政府洽談購買500萬劑BNT德國原廠疫苗，等到實際購買行為發生時，適用發布重大訊息相關規定。

半導體產業人士指出，根據公開發行公司董事會議事辦法第7條規定，對關係人捐贈或對非關係人重大捐贈，應提董事會討論；不過因重大天然災害所為急難救助的公益性質捐贈，得提下次董事會追認。

業界人士表示，這代表台積電洽談購買500萬劑BNT 德國原廠疫苗捐贈給政府一事，可在實際行為發生後、於台積電董事會中追認。