桃園19日新增8起確診，其中包括在台塑麥寮六輕場染疫的兄弟檔，返回桃園後傳染給媽媽跟外公，衛生局長王文彥指出，近3天桃園確診數降到個位數，希望可以持續，月底前可望出現「＋0」現象。他也說今有2起接種後身體不適，目前都已穩定，另外新增2起死亡個案，但都不是在桃園接種站施打，分別在台中和護理之家。

王文彥指出，桃園新增8例本土，年齡介於不足10歲至70多歲之間，累積確診751人、居家隔離人數526人，8例中有7例是很明顯接觸到確診者而感染，包括6例是家庭群聚、1例職場感染。

王文彥說，其中案13492及案13619為雲林縣麥寮鄉六輕工業區的傳播鏈，兄弟檔在南部感染後，返回桃園後傳染給媽媽跟外公（案13908、案13990）。另外案13909、案13911及案13912為一家人感染，案13910則是職場感染後返家傳染給家人。

王文彥說，雙北疫情爆發以來桃園累積確診569例，其中第二波、第三波感染達347例、約61％，強調5月17日開始，單日暴增到30例，持續2周在20至30例間，之後降到10至20例、持續12天，近3天降到個位數，希望個位數可以持續，月底前可望出現「＋0」現象。

王文彥也提到，今疫苗施打出現2個接種後身體不適，目前送醫後生命現象穩定，血氧、血壓和脈搏都正常，住院持續監測中。另外死亡個案增加2個，但都不是在桃園接種站施打的，一個在台中、一個在護理之家，累積桃園疫苗相關身亡的有11例，包含1例施打前死亡、2例吃粽子身亡。