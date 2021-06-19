新北市長侯友宜今（19日）主持防疫記者會。（新聞局提供）

台北市萬華區疫情獲控制，剝皮寮快篩站今（19日）正式畫下句點、功成身退，新北市是否跟進要撤除快篩站，市長侯友宜強調，快篩站不但會繼續做，還呼籲民眾趕快出來篩檢。

侯友宜表示，社區篩檢站是非常重要的監測，雖然陽性率下降到1.3％，但是可以阻斷社區隱形播播練，不但會繼續做還會呼籲市民趕快出來篩檢。