萬華剝皮寮快篩站解除 新北不跟進還要繼續做 16:212021/06/19 中時 葉書宏 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台北市萬華區疫情獲控制，剝皮寮快篩站今（19日）正式畫下句點、功成身退。（資料照，張鎧乙攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新北市長侯友宜今（19日）主持防疫記者會。（新聞局提供） 台北市萬華區疫情獲控制，剝皮寮快篩站今（19日）正式畫下句點、功成身退，新北市是否跟進要撤除快篩站，市長侯友宜強調，快篩站不但會繼續做，還呼籲民眾趕快出來篩檢。 侯友宜表示，社區篩檢站是非常重要的監測，雖然陽性率下降到1.3％，但是可以阻斷社區隱形播播練，不但會繼續做還會呼籲市民趕快出來篩檢。 中市1.3萬鄰長優先接種 北北高暫時不跟進 居家快篩試劑 竟比國外貴5倍 #快篩站 #新北 #剝皮寮 #跟進 #侯友宜 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 萬華剝皮寮快篩站執行任務36天 今早功成身退 11:002021/06/19 生活 議員許淑華揪出北農確診者 轟匡列不到位 14:032021/06/19 生活 不手軟！林口某科技公司餐廳沒採梅花座 遭重罰1萬5 13:502021/06/19 社會 不忍遭汙名 侯憶萬華幸福滿滿 04:102021/06/19 地方新聞 新北168處市場 10處自主休市仍有1處未落實分流管控 15:242021/06/19 生活 台塑六輕員工四天普篩1萬1911人 全部陰性 08:592021/06/19 財經 企業員工餐廳沒採梅花座 侯友宜下重話：不改善就勒令停業 15:182021/06/19 生活 新北疫苗接種年齡再降低 解除居家隔離前一律加採PCR 15:222021/06/19 生活 愛買與禾聯家電挺亞東醫院 快篩站安裝涼感家電 15:132021/06/19 寶島 柯鬆口 電影院、美術館先解除管制 04:102021/06/19 地方新聞 郭台銘、台積電買疫苗 侯友宜盼：趕快讓全國民眾都打得到 10:312021/06/19 政治 生活熱門新聞 竹科爽翻！寶二水庫狂喝水最新蓄水量曝 夏天確定不缺水 - 生活 郭台銘急求見蔡英文 張鴻仁曝其中原因 - 生活 桃園新增6確診 足跡包含市場、Costco南崁店 - 生活 新北628後美術館、電影院有望解封？侯友宜回應了 - 生活 高嘉瑜被爆關說疫苗 禾馨營運長回應了 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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