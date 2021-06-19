台中市第二波疫苗19日起在台中市64個疫苗快打站，優先讓本市80歲至84歲長輩施打，烏日區僑仁國小設置1處疫苗快打站，方便長輩就近施打免舟車勞頓，其中一對曾獲金婚夫妻表揚的阿公阿嬤，依照通知單的時間準時前來施打疫苗，兩人手挽手的溫馨畫面，鶼鰈情深一起防疫。

結婚50年的阿公阿嬤早上到烏日區僑仁國小快打站接種疫苗，兩老手挽著手慢步前行的畫面，感動很多人。

民政局長吳世瑋說，第2波中央配發3萬7200劑疫苗，周六、日上午開始施打，施打對象包括台中市80歲至84歲長輩、70歲以上原住民長輩及鄰長，由於上午氣候不佳，有陣雨發生，各快打站均預先於路口搭設活動式棚架，減少降雨帶來的不便。

烏日區長林崇懿指出，上午降雨不斷，仍有許多民眾冒雨前來施打，曾獲金婚夫妻表揚的阿公阿嬤到快打站時，快打站服務人員立刻上前攙扶引導，阿嬤感謝不已，表示公所服務真周到，還幫忙攙扶。

林崇懿強調，市長盧秀燕重視長者接種安全，叮嚀工作人員務必服務好長輩，為方便高齡長輩到快打站施打疫苗，市府提供3種交通工具，包括社福系統的復康巴士、衛生系統的長照機構交通車，以及使用「敬老愛心卡」搭乘計程車，使用「敬老愛心卡」搭計程車不僅方便、快速，每趟還享85點補助。