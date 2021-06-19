台北市長柯文哲今透露立法委員高嘉瑜協助小禾馨診所取得85瓶疫苗，高嘉瑜因此遭外界質疑關說。禾馨醫療營運長林思宏今否認關說一事，表示該診所是依正規管道聯繫，委員是為選民服務，親自回電後隔日，他們就取得疫苗。禾馨體系新生兒數每個月有好幾百人，佔北市的3、4成，且生產數最多的民權婦幼診所是高嘉瑜選區，因此才會向委員服務處請託。

根據台北市政府公布資訊，小禾馨診所分別在5月31日至6月8日間，合計取得85瓶疫苗。今日柯文哲透露，報告上寫著高嘉瑜與衛生局聯繫，幫小禾馨診所取得疫苗，並指「我相信她有她的說法，我不預設立場」。

對此，林思宏表示，先前診所醫護人員疫苗施打率都很低，而禾馨體系每個月的生產數有幾百人，新生兒佔台北市的3、4成，擔心一直沒拿到疫苗，對母嬰健康會有影響。由於生產數最多的民權婦幼診所是高嘉瑜選區，便與服務處請託，其實他與高嘉瑜並不認識。

林思宏表示，禾馨是在5月底與高嘉瑜服務處聯繫，30日接獲高嘉瑜回電表示會盡力協助，獲知衛生局長官隔日便會與禾馨聯繫，日聯繫後便取得疫苗。他非常感謝高委員，強調此事沒有所謂的「關說」，且他們都打在符合資格的人上。

不只高嘉瑜，林思宏也透露禾馨也曾與大安區某民代聯繫，但對方表明無法協助。他表示，高嘉瑜其實是在為選民服務，這是正規的管道，對於高嘉瑜被指關說，「覺得她也是很衰」，這絕對不是關說。