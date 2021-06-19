台南市中西區警方18日晚間8時在民權路4段執行巡邏，突遇莊姓男子騎車猛按喇叭攔車，向警求援妻子喘不過氣，盼警車開道送醫，兩位警員開車護送莊男載著劉妻到醫院，救回一命，才回想不知是否與新冠肺炎有關，幸好事後了解只是一般的心悸氣喘發作。

半路遇到攔車，還是氣管發作病患該怎麼辦？台南市警2分局警車18日晚間遇上莊男攔巡邏車喊救命，「警察先生快點！我太太快喘不過氣來，可以幫忙開道送醫院嗎？」

長樂派出所副所長黃振華見狀，第一時間只想到病患會送醫不及，未細想就答應駕車開道，沿途開啟警報器，成功避開雍塞車流，15分鐘路程只花3分鐘抵達，護送莊男的機車一路到醫院。

黃振華表示，莊男攔車時神情心急如焚，現在想起來，只聽到對方說是氣喘無法呼吸，沒考慮民眾是否與肺炎流行疾病有關，當時並未在意，只擔心會耽擱到搶救的黃金時間。

47歲劉妻就醫後無大礙，莊男對警察的即刻救援心懷感激，連聲道謝。事後向警方解釋妻子是心悸引起的氣喘，他騎車載妻子就醫途中，被困在車陣內，擔心妻子病情刻不容緩，看見警車經過才攔車求援。