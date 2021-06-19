日本政府17日剛宣布20日如期解除東京都等9地「緊急事態宣言」，東京都各主要地點18日晚間外出人潮就呈現大幅增加情況，專家憂慮外出人潮增加可能造成疫情再次反轉。

日本境內2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情稍趨緩，日本政府17日決定解除東京都等9地「緊急事態宣言」，這是東京都第3度被發布緊急事態，從4月25日至今歷時約兩個月；未來東奧期間若疫情再度反彈，有可能4度發布緊急事態。

日本新聞網報導，日本政府已宣布從21日起在東京都等7地實施約3週的「防止蔓延等重點措施」，稍微鬆綁相關防疫措施，屆時餐飲店可有條件提供酒類。

可能就在這種即將解禁的氛圍下，東京都多數地區18日晚間外出人潮大幅增加。

根據行動電話位置資訊顯示，跟一週前同時段相比，東京都18日晚間9時左右的外出人潮，在原宿站成長40.1%、品川站成長21.5%、秋葉原站成長20.4%。

不僅車站附近，東京都傳統鬧區如澀谷中央街成長10.3%、新宿歌舞伎町也成長8.6%。在公布的22處地點中，多達15地外出人潮較上週增加。

全日本新聞網報導，東京都及大阪府等地雖然將實施重點措施，但專家指出，受到人潮外出影響，仍有可能讓新增確診病例從趨緩轉為增加。

至於大阪市北區及南區、京都市河原町及先斗町等地，外出人潮跟上週同時段相去不遠。