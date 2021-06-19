台灣今日新增本土案例127例，基隆市共新增2例，2人都是確診個案接觸者，被匡列後核酸檢定呈陽性，分別收治醫院、集中檢疫所治療中。基隆市長林右昌表示，雖然基隆已連續5天維持在5例以下，但病毒相當狡猾，只要北北基桃其中1區沒緩下來，就沒有鬆懈的本錢。

林右昌指出，新增個案其一為30多歲男性，是確診夫妻的兒子，經匡列後確診，為無症狀患者，其二則是60多歲男性，因蜂窩性組織炎住進北市聯合醫院仁愛院區，10日、14日都為快篩陰性，後因同房病友確診被匡列，最終於18日確診，分別收治醫院、集中檢疫所治療與疫調中。

「基隆已經連續5天都在5例以下。」林說，基隆市從前幾天開始，一路從4例降到2例，顯示疫情情況都在穩定當中，但病毒相當狡猾，因此不能鬆懈，呼籲民眾要做好自身防疫工作，才能守穩疫情。

隨著全國疫情趨緩，外界也關心三級警戒是否降級，但林表示，國外有許多不斷「封城、解封」的案例，顯示出疫情只要稍有鬆懈就會反彈，尤其北北基桃是共同體，4城市內只要有1區沒緩下來，就不能完全安心，否則會讓辛苦前功盡棄，因此他們沒有鬆懈本錢。

此外，有娃娃機業者不滿，指基市府在沒配套情況下，11日公告娃娃機店延長暫停營業至二級警戒終止，嚴重影響生計。林表示，自全國統一升為三級警戒後，中央已有集體的決定和行動，若如果中央從三級降成二級，會依照中央指引調整措施。