黃偉晉之前與確診新冠肺炎的陳零九因密切往來，所以在陳零九公布確診後，自主居家隔離兩週，本來預計隔離完再去快篩，但後來覺得生活和工作上，都有必要讓家人及工作夥伴安心，於是昨（18）日前往醫院快篩，黃偉晉今在社群發文宣布結果出爐，「為PCR檢測為陰性，謝謝大家關心」，今天也是他自主健康管理第三天，即便快篩結果順利，仍提醒自己「不能掉以輕心」。