與陳零九確診前密切往來 黃偉晉快篩結果出爐 16:362021/06/19 中時 尤嬿妮 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 黃偉晉今公布快篩結果。（翻攝黃偉晉IG） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 黃偉晉之前與確診新冠肺炎的陳零九因密切往來，所以在陳零九公布確診後，自主居家隔離兩週，本來預計隔離完再去快篩，但後來覺得生活和工作上，都有必要讓家人及工作夥伴安心，於是昨（18）日前往醫院快篩，黃偉晉今在社群發文宣布結果出爐，「為PCR檢測為陰性，謝謝大家關心」，今天也是他自主健康管理第三天，即便快篩結果順利，仍提醒自己「不能掉以輕心」。 疫苗快篩股開紅盤 高端反彈 北農爆18確診 駁20萬包蔬果染疫說 #黃偉晉 #快篩 #確診 #陳零九 #結果 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 議員許淑華揪出北農確診者 轟匡列不到位 14:032021/06/19 生活 家用快篩下周起供應！食藥署公布指引 檢出陽性儘速就醫 15:262021/06/19 生活 單日確診數仍破百 醫揭1關鍵 嗆爆「3＋11」護航者 08:002021/06/19 生活 桃園快篩2萬多移工 2人等PCR結果 04:102021/06/19 地方新聞 買疫苗快就好 黃珊珊：別再為私慾不顧人命 11:122021/06/19 政治 南市府攜手家樂福 線上購物滿800免運 小黃外送到家 13:012021/06/19 寶島 萬華剝皮寮快篩站執行任務36天 今早功成身退 11:002021/06/19 生活 大S奢華婚禮被起底亂象「比喜劇片還鬧」 新娘放話：想拿警棍揍人 15:482021/06/19 娛樂 廣東增6例本土病例 深圳機場餐廳員工染變種病毒 10:552021/06/19 兩岸 芒果節停辦 台南市府改衝外銷、宅配市場 04:102021/06/19 地方新聞 不穩定慢性病長者 宜暫時緩打疫苗 518死 染疫病逝人數 居高不下 04:102021/06/19 焦點要聞 娛樂熱門新聞 G級網紅沒穿內衣一轉身更辣 不見褲子屁股蛋全看光 - 娛樂 小S揭嫁許雅鈞2關鍵原因 凍未條洩嫁豪門生活悲慘真相 - 娛樂 不敢脫成就《色戒》湯唯 38歲女星西外內沒穿尺度變大了 - 娛樂 歐陽娜娜穿極短小褲秀雪白長腿 背心意外洩害羞凸點 - 娛樂 熊熊短背心開深U炸半球 盤腿洩腿根黑影 - 娛樂 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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