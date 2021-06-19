今天在大聯盟場上道奇以3：0戰勝響尾蛇，這場比賽他們派出王牌投手包爾(Trevor Bauer)，他繳出非常好的成績，總共7局被敲3安打無失分，有8次三振和3次保送，自責分率降到2.45，成功奪下勝投，目前總戰績是7勝5敗，95.2局投球就能送出119次三振，壓制力十分驚人。

Seven shutout innings and 8 Ks? @BauerOutage was on cruise control. pic.twitter.com/DZefn7x8cF — Los Angeles Dodgers (@Dodgers) June 19 2021

兩隊今天前面7局都完全沒有得分，一直僵持到8局上半道奇才展開攻勢，小蘇沙(Steven Souza Jr.從對方投手手中揮出左外野方向陽春炮，打破僵局以1：0領先，接著道奇趁著氣勢上升接連得分，外野手貝茲(Mookie Betts)打出中外野方向犧牲打，將跑者送回本壘得分。

而這時響尾蛇投手在2人出局時出現了投手犯規，也讓道奇再添分數來到3：0領先，包爾投到7局後下場休息，接替的奈爾生(Jimmy Nelson)投1局沒有失分，最後則交給終結者簡森(Kenley Jansen)關門，他也成功守住比賽，投1局無失分，徹底封鎖響尾蛇打線，自責分率降到1.57。

此戰道奇以小蘇沙3打數1安打貢獻1打點、貝茲2打數貢獻2分打點最為優異，也是他們兩人打下所有分數，響尾蛇這邊則一片死寂，只有羅哈斯(Joshua Rojas)2打數1安打獲得2次保送、馬泰(Ketel Marte)4打數1安打、帕歐塔(David Peralta)4打數1安打還能看，他們全隊也就打出3支零星安打而已。

另外包爾也對聯盟對「黏黏球」下達禁令表示看法，在個人推特以強烈言詞譴責大聯盟做表面功夫，竟無視球員權益在季中改變規則，他曾在電視節目聲稱7成大聯盟投手有「抹油」習慣，認為禁止後會讓投球失控，雖然今天他仍繳出好成績，但直言不諱的他或許還會有許多不同意見出現。