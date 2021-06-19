彰化縣19日起針對90歲以上高齡長者施打疫苗，彰化縣長王惠美（右1）、員林市長游振雄（右2），一早都到萬人快打站關心長輩注射情況。（謝瓊雲攝）

彰化縣19日起針對90歲以上造冊之3373名高齡長者開打新冠AZ疫苗。（謝瓊雲攝）

彰化縣19日起針對90歲以上造冊之3373名高齡長者開打新冠AZ疫苗，彰化縣長王惠美（右）一早連續跑了9個鄉鎮市接種站關心長者們施打情況。（謝瓊雲攝）

彰化縣社會處主動派出復康巴士接駁90歲以上高齡長者前往施打疫苗。（彰化縣政府提供／謝瓊雲彰化傳真）

彰化縣社會處主動派出復康巴士接駁90歲以上高齡長者前往施打疫苗。（彰化縣政府提供／謝瓊雲彰化傳真）

彰化縣19日起針對90歲以上造冊長者開打疫苗，縣長王惠美知道高齡者出門不便，主動指示社會處預先規畫出動復康巴士，免付費且無須預約，主動派車接駁，還啟動「疫苗得來速」免下車服務，讓長者與家屬大讚貼心；不過因為雨天加上擔心打疫苗後遺症，僅4成出席接種。

彰化縣衛生局規畫在全縣26鄉鎮市萬人快打場地，為90歲以上造冊之3373名長者施打疫苗，並針對行動不便高齡者，主動派出復康巴士接送有交通需求長輩。

由於天公不作美，持續陰雨綿綿，部分接種站的醫師、護理師，見到有搭車前來的行動不便長者，直接啟動「疫苗得來速」服務，醫護主動上前關懷，直接在車上問診、施打疫苗，讓長輩及其家屬不必下車，就順利完成接種，讓人大讚貼心。

社會處表示，針對90歲以上、行動不便長者，主動派出復康巴士到府載送長輩至疫苗接種站，再送長輩回家。每輛巴士可乘坐2名坐輪椅的長者、及其陪同者各1位；且接送可實行分流機制，將長者施打疫苗時間分段進行，減少等待時間及避免群聚，更能安心施打疫苗。

而在施打疫苗的現場也有專人服務，協助行動不便長者、上下復康巴士，並引導至疫苗站施打疫苗，現場備有輪椅供使用柺杖或助行器長者使用，使用後均進行消毒，讓長者安心接種疫苗。

王惠美19日一連前往員林市等9個鄉鎮市接種站，關心高齡長者們施打疫苗情況，發現部分預約好時間、造冊的長者們出席狀況並不理想，她強調會持續針對長輩們調查意願，針對85歲至89歲、80歲至84歲等長輩分階段規畫施打，呼籲有意願施打疫苗的長者們，及早聯繫村里長預約，早日施打疫苗、盡速達到群體免疫。