效力日職西武獅隊的台灣好手吳念庭19日被調離第4棒，4打數1安打、跑回1分，守備也有美技演出，助隊以7比2擊敗羅德隊。

吳念庭近期連5戰扛球隊第4棒，總計19打數敲出6支安打、吞下4次三振，貢獻3打點，今天先發棒次作出變動，回到第6棒、擔任二壘手。

西武在第1局就展開猛攻，森友哉敲出2分炮助隊先馳得點，山川穗高獲得保送、栗山巧安打形成一、二壘有人，吳念庭在得點圈有人機會時把球打往一壘、形成失誤，助隊在下一城，之後西武再靠安打、失誤再添3分，西武單局一口氣添得6分。

3局下吳念庭首位上場打擊，敲出中外野一壘安打，不過接下來2次打擊沒能再建功，分別吞下三振、右外野飛球出局。

吳念庭此役4打數1安打，賽後打擊率2成87，守備上也有美技演出，他在第3局擋下羅德揚炮強勁滾地球，該守備也被西武放上球隊推特，大讚吳念庭處理球時相當冷靜；而西武先發投手今井達也用123球主投7局，僅被敲4支安打、失2分奪下勝投。

而火腿與軟銀之役，台灣好手王柏融3打數盡墨、吞下2次三振，7局上遭換代打退場，軟銀則在9局下靠著栗原陵矢陽春炮追平，雙方以5比5握手言和。