花蓮今天沒有新增確診個案，全縣累積68例確診，其中33人康復出院，這也是6月10日以來，花蓮桃園新屋工班染疫返鄉，以及崇德家族群聚案，隔了9天再度迎來零確診，由於下週一開放第二梯長者接種疫苗，因各地長輩接種後傳意外，縣府喊出「一聽、二陪、三送」3口訣，呼籲長輩施打前可先與家庭醫生討論，請子女陪同到場，疫苗施打後要多加留意自身狀況，若有不是盡速送醫。

花蓮縣21日起將開放第二梯次長者接種新冠疫苗，9287長者符合施打條件，包括83歲以上非原民長者、78歲以上原民長者及洗腎患者，並特別提供疫情熱區崇德村142名65歲以上原民長者及75歲以上非原民長者接種。

不過外縣市陸續傳出長者施打AZ疫苗出現猝死意外，引發長者對疫苗接種有疑慮，朱家祥表示，目前花蓮縣打AZ疫苗的民眾除了局部發燒症狀，還未傳出嚴重過敏反應，縣府也推出三口訣，包括一聽：聽醫師，二陪：家人陪伴，三送：不適出現過敏、血栓、胸痛立刻送醫，提醒民眾對於疫苗施打多加留意。

衛生局長朱家祥說，長者施打疫苗後，至少要觀察48小時以上才安全，若有任何不適就要立刻就醫，包括出現過敏、血栓的皮膚紫斑現象及胸悶、胸痛等症狀，切記不要隱忍，提醒子女陪同長輩施打，也可與家庭醫師討論。

另外，衛生局長朱家祥表示，新冠AZ疫苗第1至4類及5之1類的接種完成率達98.56。針對第1至3類未打完成施打的民眾，他也宣布從6月21日開始可至各大醫院預約補打。

面對好不容易贏來的好消息，縣長徐榛蔚嘆口氣說：感覺這一個月非常漫長，每天戰戰競競，非常感謝鄉親，花蓮疫情今天難得出現了一個零，希望未來天天都是零確診，還要大家不要放鬆。也因多起個案都是因民眾群聚擴散，為此徐榛蔚重複講了3次「不要群聚」，提醒大家注意。