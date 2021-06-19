有「芒果界LV」號稱的台東夏雪芒果，已成為台東優質芒果品牌，台東縣農產公司今年規畫辦理首屆夏雪芒果品質評鑑，但因冠肺炎疫情仍然嚴峻，決定於6月23日以全程錄影並採線上直播方式進行，過程力求公開透明。

台東縣政府農業處長許家豪表示，為了提名夏雪芒果知名度，原預訂在台東桂田喜來登酒店舉辦第1屆評鑑活動，評鑑委員除了有夏雪芒果之母的高雄農改場研究員李雪如外，也邀請到桂田酒店主廚江昆松等共5位專業評委。

許家豪指出，此次評鑑配合果品採收的季節，原希望讓有興趣的民眾共襄盛舉，也讓大家能聞到現場四溢的果香，無奈國內新冠疫情持續嚴峻，只好改為23日在高雄及台東兩地辦理線上評鑑，現場並嚴格執行人流管控，以避免感染風險。

許家豪說，首度採用線上評鑑直播，是不得已的方式， 參賽者及有興趣的民眾仍可在家線上全程觀看評鑑，並會於成績公布的第一時間，另進行冠軍果拍賣線上直播活動，過程力求公開、透明。

他說，台東夏雪芒果外銷中國大陸、香港，外銷單價每公斤都近200元，零售價每公斤都在500元以上，號稱「芒果界LV」，台東目前種植面積200公頃，產量比往年略增，今年因成長期適逢缺水，香氣、甜度都會更高，但是果實略小

許家豪表示，台東夏雪芒種植時需花費非常多的工夫，期望透過這次的評鑑，能加強宣導農民提升果品品質，促進交流田間管理技術，打造優質台東夏雪芒果品牌形象。

評鑑線上直播 https：／／reurl.cc／ZGWGG6 (台東朗粉絲專頁)

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