前民進黨立委林濁水18日在臉書指出，郭台銘一發火，蔡英文就接見並放行，這不等於確認果然是民進黨政府在全力擋郭？(翻攝自林濁水臉書)

前民進黨立委林濁水19日在臉書指出，總統在郭台銘盛怒之下就給了購買BNT疫苗的授權書。(翻攝自林濁水臉書)

鴻海創辦人郭台銘申請採購500萬劑BNT疫苗來台，但遭行政卡關，18日他發出8點聲明，提及民進黨派系對他有不同意見、並要求面見蔡英文等。而後蔡英文18日下午4時接見郭台銘、台積電董事長劉德音，三方對洽購德國BNT原廠疫苗交換意見。前民進黨立委林濁水直指，郭一發火，蔡英文就接見並放行，這不等於確認果然是民進黨政府在全力擋郭？

林濁水18日在臉書表示，現在連親綠媒體人都紛紛說，民進黨果然燈不點不亮，看郭台銘發火，把民進黨全體一齊駡得狗血淋頭，蔡英文就接見並放行了。這不等於確認果然民進黨政府在全力擋郭，而不是BNT在依各大藥廠只賣政府的一致作法而不理他？如今罪全歸給政府，而政府就認了？真慘！

林濁水酸說，請問是否紅十字、佛光山，甚或南投縣長，也應該對民進黨大鬧一通，才可以像郭一樣「造福全民」？他也感嘆蔡總統所謂擅長溝通、危機處理，就是這樣了。

林濁水19日也貼文提及，當紅十字會、佛光山、大邱被藥廠開紅燈，告知他們只賣給國家，郭董則除了痛駡自己的政府開紅燈，更要求政府授權給他去買BNT疫苗。總統在他盛怒之下就給了授權書，總統好像也突然恍然大悟，原來開紅燈的是自己而不是BNT？