遠東科大校長王元仁將畢業證書放在無人機上，飛遞給另一端的畢業生。（遠東科大提供／劉秀芬台南傳真）

遠東科大觀光英語系蔡宛蓁接過無人機傳送來的畢業證生。（遠東科大提供／劉秀芬台南傳真）

畢業季來臨，受新冠肺炎疫情影響，各校畢業典禮紛紛改採線上方式進行，位於台南市新市區的遠東科技大學，還出動無人機送畢業證書，有兩名學生代表至校，從無人機接下校長頒發的畢業證書。

受限於疫情，今年每個學校都想盡辦法舉行創新、使學生難忘又兼具防疫的畢業典禮，遠東科技大學也不例外，除了舉辦線上直播畢業典禮，更出動無人機頒發畢業證書。

遠東科技大學往年皆在體育館舉辦的畢業典禮，今年也在體育館舉行，頒發畢業證書時，由校長王元仁將畢業證書放在無人機上，無人機由體育館的講台起飛，由觀光英語系蔡宛蓁、機械工程系孫平等2位畢業生代表接受畢業證書。

校方表示，無人機的運送過程都兼顧防疫標準，接觸人的載具都依照防疫規定用酒精消毒，其他學生畢業證書將請學生分流至學校系辦公室領取。

遠東科大今年的畢業典禮上還特別頒獎給飛機修護系二年黃育誠同學，黃育誠是飛機修護系首屆學生，今年以同等學歷考上空軍航空技術學院飛機工程系，如願以償實現當空軍軍官保衛家園的夢想。