剝皮寮整體篩檢業務在昨日下午4點告終，今早正式撤場。（黃婉婷攝）

地方商圈也掛起布條表態支持醫護的心，體現萬華人團結的一面。（黃婉婷攝）

台北市萬華區剝皮寮快篩站，近期隨著確診數下降，今日上午正式撤場，結束為期36天的任務。聯合醫院護理部主任吳孟嬪坦言，看著快篩陽性數逐步下降，顯示社區圍堵有所進展，許多夥伴間也累積革命情感，離開時還紅著眼眶，誓言有需要時定會再回來幫忙。

北市疫情大爆發，市府5月14日成立剝皮寮快篩站，肩負圍堵地方疫情的重任。作為全台首座社區篩檢站，醫療團隊必須克服場地、設備限制，並調度採檢醫師與護理師到場支援，所有成員還要頂著艷陽穿著防護衣在戶外工作，對精神及體力來說都是一大消耗。

「真的是從無到有，像場夢。」吳孟嬪說，政令一丟基層就要應變，相關人員漏夜將動線、裝置準備齊全，準備好就上工面對3、400位的篩檢民眾，表定晚上8點閉門休息，卻因人數爆棚一路忙到半夜，但大家都有相同共識，要讓篩檢站功效發揮最大，成為萬華人的定心丸。

吳孟嬪說，一個月時間說短不短，醫護團隊間已培養出革命精神，閒暇時間還會苦中作樂，替相關成員暖心慶生，地方居民和商家在此期間，也會送物資、飲料表達支持，如今任務告一段落，還有護理師淚眼婆娑，感嘆離別之時終要到來，卻也對疫情趨緩感到開心。

受北市府徵召作為快篩站義勇軍的護理師張阿雪感嘆，陽性率是疫情指標，看著數據漸漸降低，許多夥伴的心也比較定，不枉費這些日子以來的奔波，即便階段性任務結束，她也會抱持待命心態，準備投入協助疫苗施打的一員。