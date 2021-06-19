中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中以個資為由，遲遲不肯公布「第二類」施打名單。對此，台北市議員王世堅認為，應該先將名單封存，事後再來追究，因為蔡英文總統說過，疫情緩和之後，該負責的一個都跑不掉，同時也呼籲大家發揮人性善良的一面。

王世堅18日在中視政論節目《庶民大頭家》中表示，如果說是醫護人員、警察、消防這些第一線維護社會治安人員、防疫人員 都應當施打，再來就是仿照歐美國家依年齡序，劃分越簡單越好。

王世堅指出，現在疫情高漲，如果還有少數人要藉著政治特權混入所謂第2類人員名單，「我覺得他們怎麼混入，都有法律保障，其實這是合法但不正當，疫苗的施打，就是要給高風險、高危險人員，這已經非常清楚，排列的順序就是這樣」。至於追究的部分，王世堅則認為事後再來追究，先封存這個名單，因為蔡總統說過，疫情緩和後，誰該負責，誰沒做好，一個都跑不掉。

王世堅分析，此刻大家共同面對疫情，我們要相信政府的公權力、公正性，難免會有人這樣子，「比如海巡署，有的跑外勤，那應當的，但內勤的也會假借機會混入名單，這就不好」，他呼籲大家發揮良善的一面，也就是若自己不是在優先名單中而被列入，「那拜託，麻煩你，就放棄這一部分施打」。

王世堅也再次重申，政治人物要報效國家、服務人群，當人民有難時，政治人物應率先退出施打，等人民全部打完，最後有剩疫苗，我們從政者再來打，他也呼籲大家發揮善良的一面，不要撕裂人性。