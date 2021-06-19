台中首支職業籃球隊終於正式成立！台中太陽19日首次發布官方新聞稿，宣告正式從台中太陽神改名台中太陽，也將採取菁英式股東制，結合包含精密工業、設計產業與網路直播平台等當地企業，且確定聘請曾任教練、球評的汪蔚傑擔任總經理，期望可以帶來中台灣的正能量。

以下是台中太陽官方新聞稿內容，「台中鄉親殷殷期盼、醞釀許久的史上首支職業籃球隊正式成軍，捨棄神話色彩，由台中太陽神改名為台中太陽（TAICHUNG SUNS），代表中台灣的正能量與蒸蒸日上的衝勁，強勢挑戰T1聯盟元年冠軍！

台中市是中台灣唯一的直轄市，地處重要樞紐位置，擁有豐富的人文資源與獨特產業，卻始終獨缺一支職業籃球隊。在總經理汪蔚傑與3名股東號召之下，結合在地企業與民間團體的支持，正式成立台中太陽隊，也是史上第一支真正屬於台中人的籃球隊。

台中太陽原以神話中的太陽神為名，但由於企業排球聯賽台中長力率先更名為台中太陽神，因此籃球隊決定以台中太陽出發，象徵台中的清新、陽光與正面能量，也代表衝上第一、如日中天的決心。

台中太陽採取菁英式股東制，集合包含精密工業、設計產業與網路直播平台等2至3家知名龍頭企業，讓決策與執行更有效率，目前已與多名球員達成協議與簽約，將於下周起陸續亮相。總經理汪蔚傑更持續尋求目前自由市場的大物，期待組成最完整陣容亮麗出擊。

球員出身的汪蔚傑，執教生涯超過20年，包含5年的WCBA職業聯賽總教練經歷，堪稱全台灣籃球資歷最豐富的總經理。身為股東成員的他共同出資參與台灣職籃盛事，為台灣籃球貢獻心力。汪蔚傑表示，台中太陽的球員將是一時之選的中流砥柱，期盼這支在地球隊成為台中人的驕傲。

為展現台中的屬地主義，台中太陽將以國立台灣體育運動大學體育館為主場，球團更以年輕化為球員組成重點方向，期待能以令人耳目一新的陣容與城市相結合，帶來活力與衝勁，正如隊名「太陽」象徵的正能量，取得更多在地鄉親的認同，未來更希望能與市政合作，推動當地基層教育與相關體育活動，創造就業機會與人才，連結在地文化，感染台中並擴及全台球迷。」