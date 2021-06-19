桃園市衛生局統計，19日新增4例疫苗相關死亡個案，其中2例都不是在桃園接種站施打，分別在台中和護理之家，另2例邱翁和劉翁分別在15和17日身體不適送醫，都在18日身亡，回追發現都有接種疫苗紀錄，累積11起疫苗施打相關，包括1例還沒打疫苗就死亡、1例急吃粽子噎死。

八德91歲邱姓老翁，15日接種疫苗後晚上開始身體不適，尿不出來又無法行走，半夜血氧濃度降低急送醫，一度好轉但隔天狀況又變差，18日病逝。中壢84歲劉姓老翁，16日接種疫苗，17日身體不適送醫，18日即往生。

另外89歲楊姓老翁設籍台中，15在台中接種疫苗後返回中壢住，19日家屬發現無生命跡象身亡。93歲謝姓老翁17日在平鎮護理之家接種疫苗，19日凌晨發燒送醫後不治。

衛生局指出，八德邱翁和中壢劉翁都是日前送醫、18日身亡，回推發現送醫前有接種疫苗才通報，加上在台中施打的楊翁和在護理之家施打的謝翁，19日共增加4例疫苗相關身亡案，全市累積11例，包括排隊等疫苗昏倒的八德張翁、返家吃粽子噎死的中壢張婦。