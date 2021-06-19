辦公設備「折合椅」。（大甲警分局提供／陳淑娥台中傳真）

為提升警察執勤時防疫安全及更舒適執勤環境，台中市大台中警察之友會大甲辦事處主任陳勝堅代表全體警友， 18日至大甲警分局捐贈新消毒神器「紫外線納米噴霧槍」22組及辦公設備「折合椅」100張，以實際行動支持第一線基層員警。

全國疫情三級警戒尚未解除，第一線警務人員為了執行防疫任務，常與居家檢疫或居家隔離的民眾有密切接觸，本身也暴露在高風險的環境之中，根據警政署先前的統計，全國染疫警察數已達51人。

陳勝堅表示，警察工作箇中辛勞與辛酸，一般民眾很難體會，員警除了投入治安維護及交通疏導勤務外；近期又因疫情持續蔓延，戰守防疫最前線，勤務雖繁重，但防疫裝備不可少，提供新型防疫小物「紫外線納米噴霧槍」可大容量噴霧，裝入酒精後加上藍光雙重消毒，還能遠距射程，讓員警無論是出勤應勤裝備或辦公室較難被消毒的角落，也能迅速又大面積的清潔，得到更安全的保障。

此外，大甲警分局5樓禮堂辦公設備椅子相當老舊，陳勝堅代表警友會損贈100張全數更新，藉以慰勉第一線同仁，同時提醒員警注意執勤安全及身體健康，讓員警感受到來自於社會各階層的關懷，在為轄區治安、交通等工作犧牲奉獻時，背後一直有雙手在默默支持著警察同仁，一如警友會的標誌一般，警民同心、社會和諧溫馨。

大甲警分局分局長李建興表示，陳主任雖於今年承接重任，但多年來都是警友辦事處中的一員，平日就非常關心員警，與員警互動良好，經常參加分局舉辦的各項活動，支持警政工作，支援改善員警應勤裝備，並適時頒發破案獎金表揚工作績優員警，提振工作士氣，在忙於個人事業的同時仍不忘社會公益，心繫員警，堪稱是警方最好的夥伴與強力的後盾。

李建興指出，大甲警分局亦貫徹執行政府相關防疫政策，站在第一線共同參與防疫作戰，也再次呼籲請民眾務必配合做好各項防疫措施，避免出入人多擁擠或傳播高風險場域。