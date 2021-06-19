《中國青年報》微信公號19日報導，中國太空人也有自己專屬的英語專有名詞「taikonaut」。日前歐洲太空總署致賀中國國家航天局成功發射神舟12號載人太空船文中，也用了「taikonaut」。

報導稱，北京大學18日舉辦「把青春華章寫在祖國大地上」網路主題宣傳和互動引導活動，於啟動儀式上，剛剛從神舟12號發射現場趕來的「航太英雄」、首位進入太空的中國人楊利偉表示：「大家還記得，國際上管太空人叫astronaut，但我們成功創造了一個新的詞，把中國的太空人叫taikonaut。」

據了解，詞根「taiko」出自「太空」的漢語拼音，目前該詞也被牛津詞典收錄，意思為Chinese astronaut（中國太空人）。

實際上，作為僅有的3個獨立載人航太國家，美國、俄羅斯和中國「太空人」的稱呼，各不相同。美國或其他國家的太空人名稱一般是「astronauts」，俄羅斯（或前蘇聯）太空人被稱為「cosmonauts」，這個詞源自於俄語中的「宇宙」一詞。

隨著中國航太事業的發展，外媒也逐漸開始使用「taikonauts」來稱呼中國。

關於神舟12號3個太空人，楊利偉又透露這些細節說：「這一次3位太空人又去執行任務，我非常激動，同時也替他們感到壓力。入艙之後他們的任務非常多，光螺絲就要卸1000多個。太空人的平均年齡已經過50歲了。其中聶海勝已經57歲了，出征之前，為了讓自己顯得精神一些，他還把鬢角的白髮染黑了。」

當楊利偉回憶起聶海勝離家時的一幕，讓無數網友淚奔：「我記得在神舟6號飛行前，海勝回家去看望他的母親，母親因為腦出血已經癱瘓在床了。當時，海勝的弟弟曾經說過這樣一句話：哥哥你去放心去飛，我們倆一個盡忠另一個盡孝。」

提起劉伯明，楊利偉說：「伯明在備戰神7的時候母親去世了，家人為了不影響他的訓練沒有告訴他。」

楊利偉說：「我們的太空人默默堅持著自己的初心，也踐行著加入隊伍時所做的誓言。我們選擇的不僅僅是一個職業，更多的是一份責任。」