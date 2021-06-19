前民進黨立委郭正亮昨在政論節目表示，阻擋鴻海創辦人董買疫苗的主要有3批人，包括「國產疫苗派」、「不喜歡郭董的人」，而第三批則是前閣揆、現任台灣東洋製藥的董事長林全；對此，台灣東洋今發聲明表示，不可能、無意願、亦無管道阻擋任何團體購買疫苗，希望郭正亮儘速澄清更正，否則，東洋不排除提告，行使法律上的權利。

台灣東洋表示，自去年公開宣布不再參與BNT疫苗採購後，即未再與政府部門就BNT疫苗採購事宜進行任何討論，因此，不可能、無意願亦無管道阻擋任何團體購買任何疫苗。

此外，有感於國內疫情嚴重，台灣東洋對於任何單位能夠協助國人取得疫苗，均樂觀其成；因此，郭正亮對媒體指稱，東洋製藥是阻擋郭台銘購買疫苗的三批團體之一，顯然是不實言論，嚴重侵害東洋公司的商譽，希望郭正亮儘速澄清更正。

為避免造成社會大眾誤信，對台灣東洋不實的指控，並維護公司權益，東洋公司將依法行使法律上的權利。