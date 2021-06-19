台北市長柯文哲。（台北市政府提供）

台中市長盧秀燕開六都第一槍，宣布全市1.3萬名鄰長今起打AZ疫苗，遭中央發文「打槍」。對此，台北市長柯文哲直言，不去解決疫苗不夠的問題，每天搞這些，nonsense。

柯文哲指出，台灣若疫苗夠，這些都不是問題，今天就是台灣疫苗不夠，對於施打對象也很難訂定標準，疫苗不夠不去解決，「每天搞這些 ，nonsense」。

此外，針對被質疑施打率低，柯文哲說，每天媒體上名嘴攻擊，北市疫苗太多，施打率太低，我們就有義務去清查，疫苗到每個醫院各分配多少，並調查為什麼拖延這麼久。

柯文哲認為，若中央有一萬多劑掛在台北市政府下，但什麼時候打我不能控制，甚至誰打在哪打，我也不知情，這根本不是我能控制的，但除此之外，該我負責的我會負責。

柯文哲強調，就像打棒球一樣，有分責任失分與非責任失分，你要抹黑我，擺明我做不到，要算我帳我就不接受，柯說，自己態度很簡單，是非對錯，該我要求我會要求。