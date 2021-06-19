因應新冠肺炎疫情，近日包括國民黨台東縣黨部有不少各民間單位，紛紛捐贈相關防疫物資，與地方共同抗疫，提升台東防疫量能，縣長饒慶鈴縣長表示感謝，將分別分送到環保、消防等單位，提供第一線防疫人員更完善的防護。

國民黨台東縣黨部主任委員吳秀華今天上午10點偕同台東縣議會國民黨黨團書記長章正輝、副書記長黃瑞華、高美珠等議員於台東縣衛生局捐贈包括有防護衣1000件、快篩劑1170個、護目鏡2100個及防護面罩2000個，由縣長饒慶鈴代表接受。

吳秀華則指出，疫情發生後，國民黨中央積極地的對外募集防疫所需醫療物資，並統籌分配給需要的執政縣市政府，以及轉發給最需要的第一線醫療院所或機關，也希望能拋磚引玉， 大家齊努力、一起挺台東。

另外，國際佛光會中華總會也於近日捐贈台東縣政府防護衣2300件、sN95口罩1000個及防護面罩500個，物資由縣府統籌分配，將陸續送達消防局、環保局、衛生局、各鄉鎮市公所及戶政事務所等第一線工作人員。

再者，台東海山寺捐贈防護面罩、護目鏡、隔離衣各2000件，臺灣警雁關懷協會捐贈N95口罩、防疫衣各1800件，台南企業股份有限公司捐贈N95口罩1400件、防疫衣700件，花蓮慈濟醫院捐贈防疫隔離罩100組。物資由縣府統籌分配，將陸續送達消防局、環保局、衛生局、各鄉鎮市公所及戶政事務所。

縣長饒慶鈴表示，防疫工作相當辛苦，感謝近日來有不少團體或企業用行動或是打電話表達支持第一線防疫工作同仁的辛勞，縣府各單位也都保持高度警戒狀態，我們有信心戰勝疫情，期許疫情早日過去，回復正常生活。