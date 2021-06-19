高雄張姓女子透過網路交友，以為可和「捍衛任務」、國際巨星基努李維定終身，誤信對方拍片需專用帳戶買比特幣、籌措經費的謊言，提供自己的帳戶成為詐欺共犯。高雄地院根據張女提供的對話紀錄，認定她被愛沖昏頭，但沒有洗錢和詐欺故意，判她無罪，可上訴。

警方去年1月追查網路詐騙案，查獲林姓女子、李姓男子分別在網路遭騙、匯款17萬元至指定帳戶。警方查出，該詐騙帳戶屬張女所有，通知她到案說明。

張女經警方解釋，才知道自己涉嫌兩起詐騙案件。張女辯稱，她確實有把帳號提供給「男友」使用。她與男友在網路上認識，對方代號「K34044」，交換生活照時發現對方竟是國際巨星基努李維。

張女興奮追問「你現在在拍什麼片啊可以告訴我嗎」，對方回「我的新電影，等我完成後，我會讓你知道的」，接著張女又要對方多傳幾張照片給她，她看到照片後，還說「哇哇，好帥耶，看起來很好吃，你可以餵我吃嗎？」

網路上的基努李維對張女說，為了拍電影，需要購買比特幣籌措資金，希望張女能借他帳戶，收到匯款後再請張女幫忙匯至一名「邱先生」的戶頭。張女聽信對方的說詞照辦，協助轉手60萬元，自己則拿了3萬5千元生活費。

高雄地院審理時，張女曾質疑對方聊天為何用簡體中文，對方表示「谷歌翻譯器」很好用。詐騙集團也告誡張女「去銀行的時候，不要讓他們問妳任何問題，也不要跟任何人說話」。法官認為，張女以結婚為前提和對方交往，才高度信賴對方的說詞，也降低警覺誤信對方「明星交往常需保密」的謊言，在查無積極證據可認定她有洗錢犯意或不確定故意，判張女無罪，可上訴。