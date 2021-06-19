國內疫情有降溫趨勢，今天新增127個確診病例、20人死亡，之前爆發群聚感染事件的苗栗縣也零確診。常在臉書評論時事的名醫沈政男表示，這一波疫情，至今讓好幾位名人晚節不保。恐怕有人的2022年地方選舉飛了，也有人等了好久，但2024年總統大選依然沒機會。

沈政男19日在臉書貼文表示，今天台北市開臨時記者會，說明「好心肝」事件。而這一波疫情，至今讓好幾位名人晚節不保，有人因為「3+11」、有人因為疫情死傷慘重，有人則因為趁亂給人偷打疫苗，也有人涉入疫苗施打關說。

沈政男指出，這一波疫情的政治效應，哪個政治人物與哪個政黨該負什麼責任，至今大家還沒有機會清算，好戲還在後頭。恐怕有人的2022飛了，也有人等了好久，但是2024依然沒機會。

至於最新疫情，沈政男認為，台北市取消定期記者會，再一次證明台北市長柯文哲的調整能力確實比較靈活，也不隨便跟風。他一直覺得，柯文哲上次講「警察同仁辛苦了，祝你們警察節快樂」時，哽咽了，怎麼今天聽他講「做夜市的一天沒做，就沒有飯吃」，似乎又哽咽了？

沈政男接著表示，柯文哲是最先講出解封計畫的首長。大家想想，如果疫苗進口讓他操盤，是不是早就拿到夠多夠好的疫苗了？

沈政男指出，新北防疫做得很好，以金山那樣的冷區而言，源頭恐怕是其他區域，光靠鄰近社區廣篩，無法找到感染源，因為那人可能不是金山人。所以金山群聚的疫調一定要詢問發病者：在一、兩周內，是否有跟誰近距離接觸過15分鐘以上？金山群聚感染，恐怕已傳了兩輪了，才會有10幾個病例。