遭柯文哲爆關說特權疫苗 高嘉瑜火速還原「事發過程」澄清：這帽子扣得有點大

針對「好心肝」診所違規施打疫苗案，許多名人、藝人、主持人都紛紛捲入，檢方、北市府政風處因此介入調查，並於今（19）日下午記者會公開結果，會中台北市長柯文哲民驚爆進黨立委高嘉瑜從中關說，引發各界譁然。對此，高嘉瑜受訪時坦言有點訝異，有被突襲的感覺，並透露自己跟柯文哲1年多沒碰面，「代表我們的感情已經不如以往」。

北市府政風處長沈鳳樑今日記者會上透露，某中央級民意代表曾於上（5）月30日，向衛生局長黃世傑轉達小禾馨診所要求，隨後黃世傑便將要求轉給疫苗專員做評估，專員再交代股長。北市府解釋完來龍去脈後，柯文哲緊接著就在媒體提問時爆料，該中央級民意代表「我看報告是高嘉瑜」。

消息一出，高嘉瑜稍早緊急出面回應，稱自己被扣「關說」這帽子有點大，因為民意代表職責就是協助溝通，如衛生局規定一率得到醫院施打，疫苗不配發給診所，她同樣會把這訴求轉達診所，語畢高嘉瑜坦言「我覺得有點訝異，這次有點被突襲的感覺」。

此外高嘉瑜也進一步說明溝通歷程，稱自己轉達後，台北市衛生局長黃世傑不到10分鐘就說沒問題，她當下也覺得非常開心，感謝衛生局協助，但她到現在從未見過小禾馨診所老闆蘇怡寧，也沒去過禾馨診所，所以「演變成今天的局面，我有點不知道該說什麼」。

總而言之，高嘉瑜強調，「完全沒有施壓，我現在有能力施壓誰」、「連壓都沒壓」，對話紀錄都非常清楚，經過其轉達後，台北市衛生局長黃世傑10分鐘內就說沒問題，也沒有表達這件事有任何困難、施壓，此舉單純屬於選民服務性質，何況接種疫苗是幫助醫護、保護孕婦，這件事再正當不過，沒什麼好不能對外說明的，只要依照法令施打，相信大家不會過度苛責，

不僅如此，高嘉瑜受訪時，還不甘示弱的提出該案相關議題，稱民眾應該比較關心「好心肝」診所為何能拿到這麼多疫苗，「如果他們不需要透過人協助，就直接跟衛生局要得到，是不是代表每個人都要得到」。話鋒一轉，高嘉瑜直言，不知道衛生局原則在哪， 也不知道中間出了什麼問題，「因為事情順利的出乎我意料之外」。

至於突然被柯P點名，高嘉瑜回應「我真的有點嚇到，人就是這樣」，稱自己當立委後，已經好久沒看到他了，「大概可能1年多了，代表我們的感情已經不如以往」，不過她相信大家做事出發點都是善意，代表柯P認定此事「沒有什麼好不能對別人講的事情」，所以才會直接點出高嘉瑜這名字，盼她向大眾說清楚、講明白，而高嘉瑜本人也磊落回應「我也覺得沒有什麼見不得人的事情，能夠說清楚就說清楚」。

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