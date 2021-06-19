伊朗選務官員今天宣布，強硬保守派法官萊希（Ebrahim Raisi）贏得總統大選。

法新社報導，伊朗選務官員表示，在已開出的大約九成選票中，萊希贏得62%選票。

另外3名候選人已承認敗選，並向萊希道賀。

今天稍早，伊朗外長查瑞夫（Mohammad Javad Zarif）在安卡拉表示，萊希是伊朗新科總統，從現在開始人人必須與他合作。

查瑞夫並且說，萊希將成功領導伊朗。

法新社報導，伊朗昨天舉行總統大選，有數以百萬計選民投票，萊希選前即被看好當選，因為許多重量級政治人物被當局禁止參選。

路透社引述人權團體報導，伊朗1988年處決數千名政治犯，萊希是負責監督4名法官之一，美國指控他涉嫌侵犯人權，將對他實施制裁。

即將卸任的總統羅哈尼（Hassan Rouhani）發表電視演說，祝賀人民做出抉選，但沒有提到萊希的名字。

伊朗國家電視台表示，計票作業正在進行中，內政部今天稍晚將會宣布最終結果。