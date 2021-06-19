台中市長盧秀燕搶全台之先，開放鄰長接種疫苗，藍力挺，綠也難反對。（台中市府提供／盧金足攝）

台中市西屯區中山國中快打站今天雖下起大雨，很多鄰長都依通知單時間來接種疫苗。（盧金足攝）

台中市長盧秀燕搶全台之先，開放鄰長接種疫苗，里鄰長是地方票倉，藍綠誰敢說NO？國民黨力挺，民進黨19日聲明「我們支持鄰長打疫苗」，以外界質疑涉嫌綁樁，不該用選票考量加但書，市長盧秀燕面對「逆時中」壓力，以軟中帶硬態度強調，「我決定我負責」，這一局已先贏得基層民意。

盧秀燕開放19日起鄰長可以施打疫苗，傳出民進黨執政中央要求中央流行疫情指揮中心來文「糾正」，國民黨市議員李麗華表示，防疫當前不要分你我，鄰長有藍有綠，盧秀燕通通保護，不解該保護的防疫第一線，中央為何要來阻擾打疫苗，「台中市力挺盧市長到底！」

民進黨台中市議員曾朝榮、李天生、周永鴻、張家銨、蔡耀頡、陳淑華、邱素貞也在下午表示，「我們支持鄰長打疫苗」，但盧秀燕不遵照中央施打疫苗的順序，直接安排鄰長施打疫苗，無視中央的行政命令，外界質疑大辣辣直接用選票的思維在施政。

曾朝榮、李天生、周永鴻、張家銨、蔡耀頡強調，開放鄰長打疫苗，恐陷鄰長於不義，第七類人員幾乎都是正職公務人員，還要造冊並且報請指揮中心同意，盧市府隨便造個防疫第一線人員的名冊，就提升成第二類，第七類人員一直被插隊，到現在沒通知何時可以打疫苗，只能感嘆自己辛苦替國家工作，結果連一個鄰長、或志工都不如。

綠營質疑市府將「特定人」安插成為第二類的「防疫第一線人員」來插隊，由市府系統性造冊列入，外界質疑盧市府涉嫌綁樁，第七類造冊嚴格，還要報指揮中心同意，但是盧市府隨便造個冊，就是第二類，隨隨便便就可插隊第七類。

民進黨議員表示，希望打疫苗不要有多重標準，不應該以選票考量做疫苗的分配，但建議盧市府，打疫苗要整體考量，有疫苗接種計畫，並依計畫依序快速施打疫苗，如第一線醫護人員與家屬，以及保全業、殯葬業、運輸業、市場營業人員等也在風險中，應納入施打對象，維護市民安全。

民進黨議員呼籲盧市府，遵循中央施打順序規範，不能心中只有選票考量，沒有正義、沒有公平性，打疫苗要整體考量，有疫苗接種計畫，依計畫依序快速施打疫苗，設法提高疫苗接種率超過6、7成以上，達成群體免疫目標。

綠營說，至於誰應該先接受施打疫苗，應由專業公衛考量，不應該是政治考量。打疫苗不要有多重標準，不應該以選票考量做疫苗的分配。

對此，盧秀燕領先各縣市開放鄰長施打疫苗，強調鞏固基層防疫網，鄰長1萬3000人在這波戰「疫」中深入區里防疫急先鋒，盧對中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中「提醒」，以四兩撥千斤向各界說謝謝支持，媽媽市長化身鐵娘子定調「我決定我負責」，政壇人士觀之「盧秀燕這局站在民意這一邊，先占上風！」