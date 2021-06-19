國內新冠肺炎疫情持續延燒，中央流行疫情指揮中心建議民眾減少移動，屏東林管處也暫時封閉轄區森林遊樂區及北大武山山屋，近來檜谷山莊莊主發現，人沒了、動物卻多了，原本難得見到的長鬃山羊就直挺挺的站著讓人拍攝，看到這景象的網友直呼太幸福了。

莊主說，野生動物天天出來散心，野豬全家動員肆無忌憚，有趣的是黃鼠狼、黃喉貂這些肉食性動物，沒有山友上山就不再出現偷食， 可見山友必須把無痕山林做得更好，廚餘帶下山，糧食保管好，避免這些野生動物改變生活型態。

結尾總是要用「激勵」，惡劣的環境下沒有悲觀的權力，為了防疫我們要更努力，不要功虧一簣。更要為第一線的救護人員獻上最崇高的敬意，冒著一人染疫全家中獎的風險，如同作戰般的為全台人民付出自己寶貴的時間，血汗與生命。

網友見狀打趣地說，「不是禁山、工讀生怎麼能上山」，更有人認為，疫情禁足，讓大自然變得更自然一點。