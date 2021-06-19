針對廣州部分病例在接種大陸國產新冠疫苗後，仍感染新冠肺炎，廣東省預防醫學會專家諮詢委員會委員馬文軍教授18日發文詳解，提到這是突破性感染，即突破了疫苗的防線。他強調，疫苗並非萬能，但接種的好處仍毋庸置疑，達到一定的接種率就得以建立起免疫屏障。

廣州市第八醫院傳染病專家蔡衛平早前透露，目前確診患者、無症狀感染者中，部分接種過國產新冠疫苗。馬文軍透過「廣東省預防醫學會」微信公眾號發文解釋，這些全程接種完疫苗後感染的，稱為突破性感染，根據美國疾病預防控制中心定義，全程接種完兩劑新冠疫苗後14天，呼吸道標本檢測到新冠肺炎的核酸或者抗原，即是突破性感染。

發生突破性感染的原因有三，一是疫苗對部分人可能不會激發足夠的免疫系統反應；二是部分人的免疫系統可能沒有足夠時間來產生必要的抗體；三是可能感染了部分，或完全繞過疫苗的新突變毒株。

文章稱，沒有疫苗是有100％的保護率，雖然可能發生部分突破性感染，但總體而言接種疫苗的好處毋庸置疑。首先從個體而言，接種疫苗後就算發生突破性感染，也可以降低重症和死亡發生率。其次就群體而言，雖然疫苗不可能保護所有人不被感染，但按目前保護效力，免疫屏障達到一定接種率後就可以建立，這可預防疫情大規模暴發流行。

馬文軍解釋，假設一種疫苗的突破性感染率為0.35％，即1000個全程接種疫苗者中可能有3.5人發生突破性感染，但如果這1000人都不接種，按新冠肺炎傳播力約經過6至7代傳播就可全部受染，因此接種疫苗後雖會發生突破性感染，但將大大降低傳播速度和流行規模，何況目前疫苗總體上的突破性感染率還是較低。