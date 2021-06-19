台北市繼好心肝診所違法替志工施打疫苗後，今又爆出民進黨立委高嘉瑜致電衛生局長黃世傑，要替小禾馨診所爭取疫苗。黃對此表示，當時判斷疫苗量尚足夠，才將訊息轉知承辦人員評估，至於是否涉及關說，他則認為「關說與關心」端看外界怎麼詮釋，即便市府受到民代建議，也會評估可行性後再執行，若不適當也不會去做。

台北市衛生局黃世傑。（北市府提供）

遭柯文哲爆關說特權疫苗 高嘉瑜火速還原「事發過程」澄清：這帽子扣得有點大

台北市政府下午召開記者會，公布政風處針對好心肝事件調查結果，政風處長沈鳳樑指出，小禾馨4診所共拿到85瓶疫苗，原因是5月30日有「中央級某民代」轉達要求，衛生局長黃世傑便將訊息轉知蔡姓專員，最後成功核發疫苗，台北市長柯文哲隨後證實某民代就是高嘉瑜。

黃世傑指出，好心肝事件從頭到尾他不知情，是違規施打爭議出現後，才知道總共有3家診所獲配疫苗。他說，5月30日時，高的確有傳line訊息，說小禾馨有許多產婦、嬰兒與員工，因此有施打疫苗的需求，他才將訊息轉給承辦的蔡專員評估，蔡同意後才建立3方聯繫管道。

由於衛生局在10分鐘內同意配發，外界質疑疫苗明明為戰略物資，怎會答應地如此爽快？黃則說，蔡專員主責調度疫苗，因為當下判斷量還足夠，也許是想說有人能幫忙施打，倘若合乎規定，也算是好事一樁。

至於高嘉瑜是否真以民代之名替小禾馨診所「關說」？黃指出，台北市議員很多，大家也常常詢問某族群是否能提前施打，首長收到意見後就會轉給業務科評估，倘若適當就會決行，但若不適當也會拒絕執行，「民代關心、關說看大家用什麼角度看啦」。