最近亞洲盃男籃資格賽已火熱開打，中華隊前面兩場分別以49分和37分敗給大陸和日本，雖然比數懸殊，但對本次派出年輕陣容的中華隊是一次很好的經驗，畢竟未來中華隊勢必要經歷換血陣痛期，而今天中華隊沒有比賽，輪到大陸和日本正面對決。

Former NBA player Zhou Qi helped lead a fourth quarter rally as China took a 90-84 win over Japan in the FIBA Asia Cup qualifiers on Saturday at the Angeles University Foundation (AUF) Gym in Pampanga. #FIBAAsiaCuphttps://t.co/VnUYBtvdzi — GMA Sports (@gmasportsph) June 19 2021

大陸今天以90：84有驚無險逆轉日本，取得亞洲盃資格賽三連勝。今天他們換上最完整陣容面對日本，雖然日本在資格賽沒有八村壘，但他們仍不敢大意，主力戰將周琦復出砍下18分12籃板2次火鍋，保持穩定身手，趙繼偉拿下13分5助攻、沈梓捷13分2抄截1火鍋、任駿飛12分9籃板、胡明軒則拿到10分。

但日本並沒有讓大陸太好過，差一點就能贏球，其中主將富樫勇樹砍下17分、規化洋將(Ryan Rossiter)拿下15分4籃板7助攻3抄截，金丸晃輔12分、比江島慎10分2抄截，基本上主力都發揮不錯，讓大陸吃足苦頭。

此戰大陸周鵬開賽不到5分鐘就領到4犯，讓大陸沒多久就陷入愁雲慘霧，周鵬是CBA廣東隊主力前鋒，本季他能砍下12.1分4.6籃板2.1助攻和1.9抄截，對大陸來說是重要戰力，6月16日對日本時拿下全隊最高16分，砍下4顆外線，率隊以66：57戰勝日本。

好在這場大陸有一哥周琦坐鎮，才彌補周鵬僅上場7分50秒缺陷。今天首節日本展現強大企圖心，一共飆進7顆外線，打完以29：21領先，次節大陸打出火氣，趙岩昊上籃遭對手犯規，與比江島慎發生衝突，兩人雙雙吃下技術犯規，此節打完日本仍以45：41領先。

下半場大陸一度打出7：0攻勢超前，不過日本仍相當頑強，富樫勇樹火力全開率日本打完三節再以69：65領先。最後一節周琦與趙繼偉紛紛跳出接管比賽，打出一波8：0小高潮，最後團隊氣勢高昂再拉出一波15：1，終場以90：84逆轉戰局，目前已兩度擊退日本。