台中市長盧秀燕19日於線上記者會，以90度鞠躬表示，身為防疫指揮官將為決策負責任。（台中市政府提供／張妍溱台中傳真）

台中市19日開放全市1萬3千名鄰長接種疫苗。市長盧秀燕於線上記者會，90度鞠躬感謝各界對於台中市的指導、關心及體諒，她強調，防疫視同作戰，戰士的武器就是「疫苗」，鄰長施打名單已造冊送交中央，且不排擠其他施打人員，唯有保護好防疫戰士，才能戰勝疫情、保護人民，她身為台中市的防疫指揮官將為決策負責任。

盧秀燕表示，防疫視同作戰，對於上戰場的戰士一定要給武器，而武器就是「疫苗」，新冠肺炎疫情爆發至今，台中市居家檢疫累計已達70645人，不單投入許多醫護、警消人力，里鄰長與區公所也站在第一線防疫，是第一線防疫戰士。

盧秀燕說，尤其近期防疫工作，里鄰長在前線發送「疫苗通知單」、發送居家檢疫關懷包、協助帶著獨居長者前往接種疫苗等工作，都與市民很貼近，因此市府認為符合疫苗施打對象中，第二類第四項「實際執行居家檢疫與居家隔離者關懷服務工作，可能接觸前開對象之第一線人員（特殊狀況親訪等人員）」。

盧秀燕強調，身為台中市的防疫指揮官，對於決策她將「負完全的責任」，感謝中央關心台中市造冊及其他人員施打狀況，目前台中市已積極整備，1萬3千名鄰長名冊準備好了，也未排擠到其他施打人員，台中市防疫至今基本上都遵照總體防疫政策，感謝中央給台中的指導跟體諒。